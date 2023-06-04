Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вьетнам и Австралия запланировали увеличить товарооборот

Премьеры Вьетнама и Австралии договорились нарастить товарооборот до $20 млрд

close
100%
Depositphotos

Вьетнам и Австралия решили предпринять усилия для увеличения совместного товарооборота до $20 млрд. Об этом заявили на прошедших в Ханое переговорах премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чиня и его австралийский коллега Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

В публикации отметили, что товарооборот между странами по итогам 2022 года достиг $15,7 млрд, поднявшись более чем на четверть (+27%) по сравнению с результатом 2021 года. Поэтому двустороннее сотрудничество является важной основой отношений между Вьетнамом и Австралией.

По итогам встречи страны договорились усилить экономическое сотрудничество в сферах транспорта, финансов, банковского дела и электронной коммерции. Также они договорились создать благоприятные условия для предпринимателей, чтобы увеличить взаимные инвестиции.

Ранее в воскресенье экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в Малайзии назвали Россию хорошим рынком для своих товаров и выразили желание наладить торговлю, независимо от санкций, введенных против Москвы.

До этого заместитель министра экономики Индонезии по вопросам продовольствия и агропромышленного комплекса (АПК) Мусдалифахи Махмуд заявил, что власти Индонезии рассматривают вариант наращивания объемов экспорта кофе на российский внутренний рынок. Для реализации данной задачи у азиатской страны есть необходимые ресурсные мощности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях