Вьетнам и Австралия запланировали увеличить товарооборот

Вьетнам и Австралия решили предпринять усилия для увеличения совместного товарооборота до $20 млрд. Об этом заявили на прошедших в Ханое переговорах премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чиня и его австралийский коллега Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

В публикации отметили, что товарооборот между странами по итогам 2022 года достиг $15,7 млрд, поднявшись более чем на четверть (+27%) по сравнению с результатом 2021 года. Поэтому двустороннее сотрудничество является важной основой отношений между Вьетнамом и Австралией.

По итогам встречи страны договорились усилить экономическое сотрудничество в сферах транспорта, финансов, банковского дела и электронной коммерции. Также они договорились создать благоприятные условия для предпринимателей, чтобы увеличить взаимные инвестиции.

Ранее в воскресенье экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в Малайзии назвали Россию хорошим рынком для своих товаров и выразили желание наладить торговлю, независимо от санкций, введенных против Москвы.

До этого заместитель министра экономики Индонезии по вопросам продовольствия и агропромышленного комплекса (АПК) Мусдалифахи Махмуд заявил, что власти Индонезии рассматривают вариант наращивания объемов экспорта кофе на российский внутренний рынок. Для реализации данной задачи у азиатской страны есть необходимые ресурсные мощности.