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Навигация в Суэцком канале возобновлена после буксировки аварийного танкера

Администрация Суэцкого канала: навигацию возобновили после буксировки танкера SEAVIGOUR

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Depositphotos

Глава администрации канала Усама Рабиа сообщил о возобновлении навигации после того, как аварийный танкер SEAVIGOUR был отбуксирован. Об этом говорится в сообщении Twitter Суэцкого канала.

«Регулярное судоходство по каналу возобновлено, мы профессионально справились с аварией нефтеналивного танкера SEAVIGOUR», — пояснил Рабиа.

Ранее информационный портал Al-Youm Al-Sabia сообщал, что в Суэцком канале приступили к буксировке неисправного танкера SEAVIGOUR.

В главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности в работе двигателя танкера на 12-м километре канала.

До этого в Суэцком канале сняли севший на мель сухогруз Glory с украинским зерном.

Чтобы снять судно с мели, понадобилось три буксира. Сейчас движение по Суэцкому каналу восстановлено.

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