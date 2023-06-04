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Россия оказалась единственной страной в Европе с дефляцией на продукты

Россия стала единственной страной в Европе, где цены на продукты упали в апреле

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Depositphotos

Россия стала единственной страной в европейском регионе, где по итогам апреля цены на продукты начали снижаться. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои расчеты.

В публикации отметили, что цены на продукты в России в апреле 2023 года снизились на 0,22% в годовом выражении. При этом минимальная инфляция на продукты среди стран Европы оказалась у Швейцарии — там цены на продовольствие выросли на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности.

В исследовании указали, что ниже 10% инфляция на продукты наблюдалась в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%). При этом самая высокая продуктовая инфляция оказалась в Венгрии, где этот показатель в апреле составил 39%.

30 мая «Коммерсантъ» писал, что в первом квартале 2023 года в России продажи лапши быстрого приготовления сократились в штуках на 9,5% год к году. При этом сообщается, что в денежном выражении продажи этой продукции выросли на 11%, что связано с увеличением средних цен.

До этого РБК, ссылаясь на данные ретейл-аудита NielsenIQ, писал, что в российских торговых сетях за год число продуктов, которые продаются по промо, выросло. Однако сам размер скидок сократился.

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