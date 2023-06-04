Стало известно, насколько выросли продажи кондиционеров в РФ в апреле-мае

В апреле-мае в России продажи кондиционеров выросли в 1,7 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов «Платформа ОФД».

«Средний чек покупки кондиционеров в апреле-мае составил 17 245 рублей, что на 10% ниже уровня прошлого года. А число покупок выросло на 67%. Средний чек на покупку вентиляторов за то же время оказался на 9% выше уровня прошлого года — 2945 рублей», — говорится в исследовании.

Эксперты добавляют, что число покупок кондиционеров выросло на 14%.

Высокий спрос на кондиционеры обусловлен высокой температурой в апреле-мае на европейской части России, а также сухая и пожароопасная погода на Урале и в Сибири.

Ранее региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что в ближайшие несколько дней во всей Сибири, кроме Иркутской области, прогнозируется аномально жаркая погода и температура до +36°C.