Стало известно будущее недорого вторичного жилья в Московском регионе

Во второй половине 2023 года Московский регион может ожидать дефицит дешевого жилья на вторичном рынке, так как уже сейчас наблюдается выраженный дисбаланс спроса и предложения на такую недвижимость. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«В случае сохранения темпа продаж ликвидной жилой недвижимости на вторичном рынке Москвы и Московской области во втором полугодии может возникнуть дефицит недорогих квартир с оптимальными качественными характеристиками», — отметили специалисты.

В публикации отметили, что из-за резкого роста спроса на ликвидные лоты в первом и втором квартале привело к снижению предложения. Уже сейчас реализовано 65% портфеля недорогого жилья на вторичном рынке. Все это происходит из-за отложенного спроса прошлого года и позитивного настроя покупателей.

Аналитики посчитали, что для стабилизации спроса и предложения ликвидных лотов массового сегмента на рынок к сентябрю должно выйти минимум 25% от тех объемов, которые были в начале года.

8 мая газета «Коммерсантъ» писала, что цены на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России стали постепенно повышаться. С начала мая стоимость подобного жилья увеличилась в среднем на 1%. Одной из главных причин сохранения умеренного роста стоимости вторичного жилья в России стал стабильный спрос со стороны покупателей.