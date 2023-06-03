Стали известны главные страхи россиян при покупке квартиры

Только 16% россиян не испытывает страхов при покупке квартиры, тогда как у 84% есть различные опасения, даже если речь не идет о приобретении жилья в новостройках. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный федеральным риелторским агентством «Этажи».

По данным компании, 23% россиян боятся сделать неправильный выбор застройщика, 13% не решаются самостоятельно собирать и оформлять документы при покупке жилья. Еще 12% респондентов испытывают страхи из-за затрат на ремонт, мебель и бытовую технику. Такая же доля опрошенных опасается попасть на мошенников.

Россияне также испытывают опасения при оформлении ипотеки на покупку квартиры. 10% респондентов пугает, что им могут не дать кредит или они что-то не учтут при расчете ежемесячного платежа, еще 9% тревожатся по поводу своего финансового благополучия. 5% не имеют представления, как обезопасить себя при юридической проверке документов. Оставшиеся опрошенные испытывают тревожность при купных сделках, следует из опроса.

В России вдвое повысился размер минимального первоначального взноса по ипотеке. С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10%, а 20%. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос поднимется до 30%. Такое решение Центробанк РФ принял, чтобы снизить риски появления ценового пузыря на рынке ипотеки. По данным аналитиков «Домклик», цены на жилье на вторичном рынке в апреле увеличились на 1,7% по сравнению с мартом и составили 81 тыс. руб. за квадратный метр.