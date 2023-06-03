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В Белоруссии рассказали о рекордном росте экспорта в Россию в 2022 году

Посол в Белоруссии Грызлов: белорусский экспорт в Россию вырос более чем на 40% за год

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Reuters

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что белорусский экспорт в РФ за 2022 год стал рекордным и увеличился более чем на 40%. Так Минск смог компенсировать потери от закрытия европейских рынков, передает «СБ.Беларусь» заявление посла.

«За счет рекордного роста белорусского экспорта в Россию республике удалось компенсировать от 40 до 50% потерь от закрытия европейских рынков. Таких успехов нам удалось достичь всего за один год», — отметил посол.

Посол подчеркнул, что это стало показателем эффективности белорусско-российского взаимодействия, с помощью которого удалось сгладить негативные внешние факторы, в том числе от введенных санкций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 мая заявил, что странам Запада не удалось санкциями удушить Минск и Москву благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества. Лукашенко подчеркнул, что белорусские предприятия при экспорте используют «российские направления по логистике — и порты, и железная дорога, и автомобильный транспорт».

Отношения Белоруссии с США и Евросоюзом резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Государства Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и компаний. Кроме того, Запад ввел санкции на фоне спецоперации на Украине против Москвы и Минска. Некоторые иностранные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация способствовала экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению, а также взаимодействию в транспортно-логистической сфере.

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