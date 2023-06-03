Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Газпром» снизил прокачку газа через Украину

В «Газпроме» сообщили о сокращении подачи газа через территорию Украины до 40,3 млн кубов

close
100%
Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

На 3 июня текущего года подтвержденная заявка на прокачку топлива российского энергетического холдинга «Газпром» через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Европу составила 40,3 млн кубометров. Днем ранее этот показатель находился на уровне 40,6 млн кубов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя монополиста.

При этом заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. По этой причине резко нарастить объемы транзита газа через территорию Украины в европейские страны не получится, уточняется в статье.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 40,3 млн кубометров на 3 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — заключается в материале.

1 июня бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года. Позиция украинской стороны по данному вопросу оказалась «категоричной».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях