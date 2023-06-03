«Газпром» снизил прокачку газа через Украину

На 3 июня текущего года подтвержденная заявка на прокачку топлива российского энергетического холдинга «Газпром» через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Европу составила 40,3 млн кубометров. Днем ранее этот показатель находился на уровне 40,6 млн кубов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя монополиста.

При этом заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. По этой причине резко нарастить объемы транзита газа через территорию Украины в европейские страны не получится, уточняется в статье.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 40,3 млн кубометров на 3 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — заключается в материале.

1 июня бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года. Позиция украинской стороны по данному вопросу оказалась «категоричной».