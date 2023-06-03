В Киеве заявили о готовности рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о готовности Киева рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака на экспорт по трубопроводу из Тольятти в Одессу, передает ТАСС.

По его словам, этот вопрос является «очень непростым».

«Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться», — сказал Данилов.

При этом он указал, что это не значит, что украинская сторона «обязана давать на него согласие».

Секретарь СНБО не уточнил, какие именно условия он имеет в виду. Он также заявил, что они касаются возможностей для Украины для вывоза зерна, которое накапливается в портах и которое Киев желает отправить на экспорт.

Как отметил Данилов, «если будут приниматься какие-то решения», «если будут приниматься какие-то решения, то это обязательно будет с точки зрения» национальных интересов и безопасности Украины.

Ранее в ООН заявили, что действие зерновой сделки снова приостановлено, поскольку Россия заблокировала регистрацию судов в украинских портах. Такое решение Москва приняла, так как экспорт аммиака так и не восстановился.

18 мая Москва согласилась на продление зерновой сделки еще на два месяца с условием, что препятствия для поставок российского зерна и удобрений будут устранены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».