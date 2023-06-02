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Немецкий ретейлер Otto продал все свои активы в России

«Ъ»: немецкий ретейлер Otto продал все свои российские активы

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Shutterstock

Немецкий ретейлер Otto, который год назад объявил об уходе из России, продал все свои активы в стране – два складских комплекса в Тверской области. Покупателем стал оператор мультитемпературных складов Multicold, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников.

В Multicold подтвердили «Ъ» факт сделки, но не стали раскрывать детали. В Otto не ответили на запрос. По оценке опрошенных газетой экспертов, сумма сделки могла составить 2,23 млрд руб. Но они не исключили, что Multicold мог приобрести складские комплексы с дисконтом в 50%.

Часть площадей — 7 тыс. кв. м в одном из комплексов — новый владелец уже успел сдать маркетплейсу Ozon. Там подтвердили газете эту информацию. Доход от сдачи в аренду остальных площадей, которые ранее принадлежали Otto, эксперты оценили в 322 млн руб.

Немецкий онлайн-ретейлер Otto Group работает в России с 1990 года. Компания развивала ряд брендов – Otto, Quelle Russia и Bonprix. Otto Group частично свернула деятельность в России в 2018 году, закрыв магазины Otto и Quelle. А в 2022 году компания полностью покинула российский рынок.

Multicold принадлежит российскому девелоперу RAM Group, строящему и сдающему в аренду склады с 2011 года. Оператор развивает сеть мультитемпературных распределительных центров, которые предоставляют холодильные складские площади.

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