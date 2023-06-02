Курс рубля укрепился к доллару на торгах Мосбиржи

Курс доллара к российской валюте на открытии торгов Мосбиржи 2 июня снизился на 5,75 коп. в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 80,7 руб. Это следует из данных Московской биржи.

Курс европейской валюты не изменился. Евро торговался на уровне 86,83 руб.

Что касается курса китайская юаня, то он подрос на 0,8 коп., составив 11,357 руб.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что будет с курсом рубля в 2023 году. По его словам, уже в текущем году курс отечественной валюты может укрепиться до 65 рублей за доллар, так как в Российской Федерации улучшается торговый баланс, а также идут разговоры о росте ключевой ставки. Разуваев считает, что в течение июня рубль может укрепиться до 77 рублей за доллар.

30 мая аналитики УК «Альфа-Капитал» заявляли, что курс американской валюты на следующей неделе может торговаться на уровне 77-80 рублей, а евро, возможно, достигнет отметки в 88 рублей.