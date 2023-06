Нефть из России начала дешеветь в мае

Экспортный сорт российской нефти Urals в мае 2023 года подешевел на $5,3 за баррель по сравнению с показателем апреля или в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $53,34 за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2023 года сложилась в размере $53,34 за баррель, что в 1,48 раза ниже, чем в мае 2022 года ($78,81 за баррель). Таким образом, сырье этой марки в прошлом месяце продавалось на $6,7 ниже ценового потолка в $60 за баррель.

В период с января по май 2023 года средняя цена Urals составила $51,5 за баррель. В прошлом году за тот же период средняя цена за баррель российской нефти составила $83,48.

31 мая портал Oil Price сообщал, что Россия, Китай, Иран и Ирак заключили между собой различные крупные соглашения в области энергетики и безопасности, тем самым создав новый порядок на глобальном рынке нефти.

До этого американский телеканал CNBC со ссылкой на результаты доклада аналитиков финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) сообщил, что по итогам марта-апреля текущего года Россия смогла полностью восстановить объемы доходов от экспорта сырой нефти после падения сырьевой выручки в январе-феврале.