Стало известно, насколько разбогатели миллиардеры из РФ вопреки санкциям

Суммарное состояние российских миллиардеров увеличилось в общей сложности на $17,6 млрд с января текущего года. Лидером по приросту стал совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чей капитал увеличился более чем на $5,8 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг Billionaires Index (BBI).

С начала года состояние Алекперова выросло до $21,2 млрд. Вторым по объемам прироста стал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (+$2,35 млрд, до $27 млрд), третьим — бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+$2,22 млрд, до $22,1 млрд), уточняется в статье.

Состояние богатейших граждан России на 1 июня составляет $286,5 млрд. Их совокупный капитал с начала года вырос на $17,565 млрд <....> Самым богатым остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с января увеличил состояние на $650 млн, до $29,2 млрд, заключается в материале.

1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг Billionaires Index (BBI) сообщило, что глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире. В настоящее время его состояние оценивается в $192 млрд. С начала года суммарный капитал Маска увеличился на $55,3 млрд.