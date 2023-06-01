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Перевозить российскую нефть через Украину станет значительно дороже с лета

Украина с 1 июня повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 25%

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Bernadett Szabo/Reuters

С 1 июня текущего года тарифы на транспортировку нефти по территории Украины увеличатся на четверть (на 25%). Речь идет об удорожании транспортировки сырья по трубопроводу «Дружба» на €3,4 — до €17 за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные российской компании «Транснефть».

Увеличение тарифов затронет транспортировку сырья в направлении Словакии и Венгрии. Решение о наращивании стоимости транзита коснется действующего договора с украинским акционерным обществом (АО) «Укртранснафта», уточняется в статье.

«Новые тарифы по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО «Укртранснафта» составляют 17 евро за тонну по сравнению с 13,6 евро за тонну. Прежние нормы действовали с 1 января 2023 года, когда были повышены на 18,3%», — заключается в материале.

При этом, с 1 июля также может вырасти стоимость транспортировки российской нефти через Белоруссию. 31 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководства компании «Гомельтранснафта Дружба» сообщила, что в конце мая текущего года руководство оператора белорусского участка нефтепровода «Дружба» обратилось в компанию «Транснефть» с предложением повысить тарифы. Согласно инициативе, стоимость транспортировки российской нефти должна увеличиться на 84% к действующему уровню.

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