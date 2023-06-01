Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам стало значительно дороже отдохнуть за границей

АТОР: средний чек на зарубежный отдых из России вырос на 15–50%

close
100%
Shutterstock

Средняя стоимость летнего отдыха в зарубежных странах для россиян выросла от 15% до 50% в сравнении с показателем аналогичного сезона прошлого года. При этом самой популярным направлением для граждан РФ по-прежнему остается Турция, где средняя цена тура на двоих составляет 215-265 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В число лидирующих направлений для летнего отдыха у россиян также входит Абхазия. При этом этот маршрут является более бюджетным вариантом. Так, средний чек путешествия с перелетом составляет 80–100 тыс. руб., уточняется в статье.

«По сравнению с летом 2022 года средний чек на зарубежный отдых вырос на ключевых выездных направлениях от 15 до 50%. Турция остается лидером по количеству зарубежных поездок россиян этим летом. Средний чек тура в Турцию составляет от 215 до 265 тыс. рублей на двоих», — заключается в материале.

28 мая агентство РИА Новости со ссылкой на исследование интернет-магазина туров Travelata.ru сообщило, что спрос на путешествия по России в мае 2023 года снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин стало удорожание на 30% средней стоимости отдыха внутри страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях