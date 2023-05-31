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Байден: утверждение нового потолка госдолга США идет по плану

Байден: утверждение законопроекта о новом потолке госдолга в Конгрессе США идет по плану

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Джо Байден заявил, что утверждение нового потолка государственного долга США к ВВП в Конгрессе США идет по плану. Заявление было сделано политиком в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает Associated Press.

«Я думаю, все идет по плану. <..> Бог даст, когда я приземлюсь, Конгресс примет меры, Палата представителей примет меры, и мы будем на один шаг ближе», — сказал Байден журналистам.

По мнению американского лидера, Палата представителей одобрит законопроект о повышении потолка госдолга до 1 января 2025 года к вечеру 31 мая, когда он прилетит в штат Колорадо, то есть около 3:30 по московскому времени 1 июня или к 20:30 по местному времени.

Согласно соглашению между администрацией Байдена и республиканской партией, в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, $121 млрд — на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд долларов — на другие необоронные программы.

Оборонный бюджет США в 2023 году составил рекордные $843 млрд, и этот показатель предлагается увеличить.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна может оказаться в состоянии дефолта пятого июня текущего года.

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