Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США предрекли банковский кризис при любом решении Байдена по судьбе госдолга

Morgan Stanley: американские банки «проиграют» даже в случае избежания дефолта по госдолгу

close
100%
Mary Altaffer/AP

Американские национальные банки понесут определенные потери при любом раскладе по дальнейшей судьбе государственного долга, включая возможное решение президента США Джо Байдена о повышении лимита. Об этом сообщает местное издание Politico со ссылкой на пояснительную записку главного экономиста Morgan Stanley Сета Карпентера.

«Даже если мы предположим, что история повторяется, и лимит долга будет повышен в последнюю минуту, текущие риски в банковской системе будут усилены <....> Как только Казначейству разрешат выпускать больше долговых обязательств для оплаты правительственных счетов, ему нужно будет быстро увеличить объем заимствований — на сотни миллиардов долларов, — чтобы пополнить свою казну», — говорится в статье.

При таком сценарии увеличение предложения новых государственных ценных бумаг на внутреннем американском рынке может оказать давление на банки двумя способами, уточняется в заметке.

Первый подразумевает наращивание конкуренции с помощью поощрения предприятий и домохозяйств инвестировать в долговые обязательства США, а не хранить депозиты в банках. В итоге возможное повышение процентных ставок для привлечения вкладчиков спровоцирует снижение прибыли кредитных организаций. Второй вариант включает в себя уменьшение объемов денежных средств, к которым банки имеют доступ в Федеральной резервной системе (ФРС). В результате снова усилятся риски повышения процентных ставок и дальнейшего снижения банковской выручки, заключается в материале.

28 мая агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной резервной системы (ФРС) сообщило, что за неделю, завершившуюся 17 мая, объем коммерческого банковского кредитования в США на скорректированной основе достиг трехнедельного пика. К середине текущего месяца этот показатель вырос на $10,4 млрд. Таким образом, местный рынок кредитования стабилизировался несмотря на растущий госдолг.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях