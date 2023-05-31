Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Росэнергоатоме» обвинили Киев в финансировании саботажа на ЗАЭС

Карчаа заявил, что Украина финансирует саботаж на ЗАЭС, оплачивая работникам невыход

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа утверждает, что руководство Киева осуществляет финансирование саботажа на Запорожской атомной электростанции, выплачивая полную зарплату персоналу за невыход на работу. Об этом он заявил в эфире «Россия 24».

«Кто финансирует саботаж сегодня? Понимаете, они летом-осенью прошлого года выплачивали за невыход на работу 2/3 оклада всего-навсего без надбавок, без различного рода доплат», — пояснил Карчаа.

Как добавил советник главы российского концерна, с января текущего года были подняты оклады, что значит и повышение всех сумм выплат, от 20% до 50%, и выплачивается полный доход за прогул. По мнению Карчаа, таким образом украинская сторона финансирует саботаж.

Ранее Карчаа сообщил о риске шпионажа со стороны МАГАТЭ на ЗАЭС. Он обращал внимание, что спецслужбы РФ готовы купировать существующие риски вокруг вероятного шпионажа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях