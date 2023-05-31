В «Росэнергоатоме» обвинили Киев в финансировании саботажа на ЗАЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа утверждает, что руководство Киева осуществляет финансирование саботажа на Запорожской атомной электростанции, выплачивая полную зарплату персоналу за невыход на работу. Об этом он заявил в эфире «Россия 24».

«Кто финансирует саботаж сегодня? Понимаете, они летом-осенью прошлого года выплачивали за невыход на работу 2/3 оклада всего-навсего без надбавок, без различного рода доплат», — пояснил Карчаа.

Как добавил советник главы российского концерна, с января текущего года были подняты оклады, что значит и повышение всех сумм выплат, от 20% до 50%, и выплачивается полный доход за прогул. По мнению Карчаа, таким образом украинская сторона финансирует саботаж.

Ранее Карчаа сообщил о риске шпионажа со стороны МАГАТЭ на ЗАЭС. Он обращал внимание, что спецслужбы РФ готовы купировать существующие риски вокруг вероятного шпионажа.