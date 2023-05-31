В Белоруссии нашли способ извлечь значительную выгоду от транзита нефти из России

В конце мая текущего года руководство оператора белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» обратилось в компанию «Транснефть», занимающейся производством и перевозкой сырья, с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти. Согласно инициативе, стоимость транспортировки российской нефти должна увеличиться на 84% к действующему уровню с 1 июля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо.

Данная мера необходима для обеспечения стабильной работы белорусской компании. Благодаря повышению тарифов руководство «Гомельтранснафта Дружба» собирается сохранить для фирмы возможность дальнейшего развития. В «Транснефти» подтвердили факт получения подобного письма от белорусской стороны, уточняется в статье.

«Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» 26 мая обратился в «Транснефть» с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти с 1 июля на 84% к действующему уровню. Повышение позволит обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году и сохранить для нее возможность дальнейшего развития», — заключается в материале.

9 апреля посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск с апреля текущего года станет получать деньги от обратного акциза в нефтепереработке. Министерства финансов (Минфины) Белоруссии и России в 2022 году подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.