Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков пройдет в РФ с 1 июня по 31 августа

В России с 1 июня по 31 августа пройдет эксперимент по маркировке соков и безалкагольных напитков. Соответствующее постановление правительства размешено на официальном портале правовой информации.

«Провести с 1 июня 2023 года по 31 августа на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков», — сказано в постановлении.

Как заявил в беседе с РИА Новости заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, чья компания назначена оператором системы маркировки «Честный знак», к проведению эксперимента все подготовлено.

«Технологии понятны и отработаны, сложностей никаких не будет, на рынке достаточно и оборудования, и расходных материалов», — сказал он.

В Минпромторге также утверждают, что проведение эксперимента не создаст дополнительных затрат участникам рынка, а участие в нем будет добровольным и бесплатным.

В марте Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков и соков.