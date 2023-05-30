Российской экономике предрекли риск перегрева

Российская экономика может войти в фазу перегрева, если не удастся нарастить импорт. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Перегрев экономики — это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением, объясняла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«…динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса. В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева», — следует из обзора.

По мнению аналитиков Банка России, сейчас российская экономика остается на траектории роста. Они пояснили, что рост обусловлен оживлением потребительского спроса, увеличением частных инвестиций и расширением производства товаров по госзаказам. На фоне этого происходит усиление конкуренции за производственные, трудовые и финансовые ресурсы. Безработица остается на рекордно низком уровне, корпоративное кредитование растет, отмечается в документе. Аналитики уточнили, что по итогам января-марта рост ВВП с исключением сезонности составил 0,6% по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года. В апреле-июне аналитики ожидают такой же динамики.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.

30 декабря 2021 года глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов отмечал дефицит кадров на внутреннем рынке труда и говорил о рисках перегрева российской экономики. 11 февраля 2022 года Набиуллина назвала высокую инфляцию и ситуацию на рынке труда признаками перегрева экономики. Если не реагировать на эти факторы, то Россию может ожидать рецессия, говорила она.