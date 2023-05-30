Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российской экономике предрекли риск перегрева

Аналитики ЦБ: российская экономика рискует войти в фазу перегрева без роста импорта

close
100%
Shutterstock

Российская экономика может войти в фазу перегрева, если не удастся нарастить импорт. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Перегрев экономики — это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением, объясняла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«…динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса. В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева», — следует из обзора.

По мнению аналитиков Банка России, сейчас российская экономика остается на траектории роста. Они пояснили, что рост обусловлен оживлением потребительского спроса, увеличением частных инвестиций и расширением производства товаров по госзаказам. На фоне этого происходит усиление конкуренции за производственные, трудовые и финансовые ресурсы. Безработица остается на рекордно низком уровне, корпоративное кредитование растет, отмечается в документе. Аналитики уточнили, что по итогам января-марта рост ВВП с исключением сезонности составил 0,6% по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года. В апреле-июне аналитики ожидают такой же динамики.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.

30 декабря 2021 года глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов отмечал дефицит кадров на внутреннем рынке труда и говорил о рисках перегрева российской экономики. 11 февраля 2022 года Набиуллина назвала высокую инфляцию и ситуацию на рынке труда признаками перегрева экономики. Если не реагировать на эти факторы, то Россию может ожидать рецессия, говорила она.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях