Украина планирует углубить канал на Дунае для вывоза зерна

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Украина хочет начать работы по углублению канала на Дунае в этом году для развития альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее канал Дунай — Черное море был углублен до 6,5 метра с 3,9 метра.

Васьков сообщил, что новая глубина канала позволяет судам останавливаться в портах на Дунае на Украине, но этого недостаточно для некоторых загруженных судов, которые используют канал на территории Румынии, потому что он глубже.

Он отметил, что Украина хотела бы увеличить глубину канала на своей территории до 7,2 метра, как в румынском канале, и намерена провести переговоры с официальными лицами Европейского Союза по этому вопросу в ближайшем будущем.

В марте сообщалось, что депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии с вопросом о гидротехнических работах, проводимых Украиной в зоне канала Быстрое на Дуна. Парламентарий попросила объяснить, какие меры будут приняты для защиты дельты реки, подчеркнув, что она является уникальным заповедником дикой природы в Европе.