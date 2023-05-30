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Банк БРИКС изучит свои обязательства перед Россией

Банк БРИКС намерен изучить свои обязательства перед Россией с учетом ограничений

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Shutterstock

Созданный странами БРИКС Новый банк развития намерен изучить выполнение своих обязательств перед Россией с учетом ограничений, которые действуют на международных рынках капитала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента НБР Владимира Казбекова.

«Россия играет важную роль в процессах принятия решений. Учитывая эту особую роль как страны-основателя (НБР), особую роль России, НБР намерен изучить выполнение своих обязательств в соответствии с ограничениями, введенными на международных рынках финансов и капитала», — рассказал Казбеков на пресс-конференции.

По его словам, Россия полностью выполняет свои обязательства перед НБР.

НБР был создан в 2014-2015 годах Россией, Бразилией, Индией, Китаем, Южной Африкой, его штаб-квартира находится в Шанхае. Переговоры о присоединении к банку ведет и Саудовская Аравия. 19 мая 2023 года глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что он может сыграть важную роль для стран — членов этого сообщества в смягчении последствий нарастающего кризиса. Банк собирается к 2026 году довести общий пакет одобренных кредитов на проекты до $60 млрд. В середине апреля издание American Thinker написало, что Россия благодаря БРИКС создала альтернативную «вселенную», где нет места американскому доллару.

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