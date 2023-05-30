Минфин не хочет, чтобы россияне хранили сбережения в криптовалюте

Минфин РФ против, чтобы россияне использовали криптовалюты для сбережений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

«Нам бы точно не хотелось бы, чтобы сбережения граждан направлялись в цифровые валюты», — отметил Чебесков.

По словам представителя Минфина, криптовалюты являются инструментом высокого риска, и даже стейбклкоины (криптовалюты, курс которых привязан к курсу традиционных валют, например американского доллара) не очень подходят для формирования сбережений, потому что на них «не начисляется процент».

По мнению Чебескова, имеет смысл инвестировать в криптовалюты только 10-15% сбережений, и то, при наличии крупного капитала. Чебесков уверен, что альтернативой криптовалютам могли бы стать цифровые финансовые активы (ЦФА). Позицию Минфина разделяют в Центробанке РФ. Директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин уточнил, что инвестиции в криптовалюты могут попасть под санкции.

ЦФА — это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав. Цифровые права — разновидность имущественных прав. Они позволяют совершать с цифровыми активами любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупку, продажу, обмен, дарение, передачу по наследству. Как сообщала газета «Коммерсант», в России появились первые ЦФА, которые обеспечены жилой недвижимостью.