В России предложили сделать доступнее продажу ювелирных изделий через маркетплейсы

Продавцы ювелирных изделий предложили Минфину ослабить требования к пунктам выдачи заказов маркетплейсов, что должно стимулировать развитие дистанционной торговли драгоценностями. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо гендиректора Ассоциации ювелиров Вадима Серова в Минфин.

Ассоциация ювелиров попросила исключить для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов обязательную регистрацию в государственной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий (ГИИС ДМДК). Речь идет о том, что владельцы ПВЗ должны вносить данные о каждом проданном товаре с подробной информацией о нем. Однако подробные данные невозможно предоставить без нарушения потребительской упаковки. Все это может привести к тому, что из-за возможного риска попасть под административную ответственность некоторые ПВЗ могут закрыться.

В письме указали, что также необходимо включить в ГИИС ДМДК магазины беспошлинной торговли. То есть отсутствие в системе точек продаж в duty free приводит к ряду проблем. Например, при возврате товара его нельзя учесть в системе, и такое украшение уже нельзя продать вне беспошлинной зоны.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что текущие законы создают ряд сложностей при продаже украшений. Поэтому предложение производителей может облегчить нагрузку на бизнес и привлечь больше предпринимателей к продаже драгоценностей через маркетплейсы. При этом есть определенные сложности по продаже ювелирных изделий через этот канал, которые заключаются в высоких рисках утери дорогих изделий.

9 марта генеральный директор австрийской ювелирной компании Swarovski Алексис Назард заявил, что бренд планирует полный уход из России. Он отметил, что уход компании с рынка будет осуществлен по всем законам. При этом Назард не стал уточнять, когда компания закончит работу на российском рынке.