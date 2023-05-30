Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили сделать доступнее продажу ювелирных изделий через маркетплейсы

«Ъ»: ювелиры попросили Минфин ослабить требования к торговле продукцией через маркетплейсы

close
100%
Depositphotos

Продавцы ювелирных изделий предложили Минфину ослабить требования к пунктам выдачи заказов маркетплейсов, что должно стимулировать развитие дистанционной торговли драгоценностями. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо гендиректора Ассоциации ювелиров Вадима Серова в Минфин.

Ассоциация ювелиров попросила исключить для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов обязательную регистрацию в государственной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий (ГИИС ДМДК). Речь идет о том, что владельцы ПВЗ должны вносить данные о каждом проданном товаре с подробной информацией о нем. Однако подробные данные невозможно предоставить без нарушения потребительской упаковки. Все это может привести к тому, что из-за возможного риска попасть под административную ответственность некоторые ПВЗ могут закрыться.

В письме указали, что также необходимо включить в ГИИС ДМДК магазины беспошлинной торговли. То есть отсутствие в системе точек продаж в duty free приводит к ряду проблем. Например, при возврате товара его нельзя учесть в системе, и такое украшение уже нельзя продать вне беспошлинной зоны.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что текущие законы создают ряд сложностей при продаже украшений. Поэтому предложение производителей может облегчить нагрузку на бизнес и привлечь больше предпринимателей к продаже драгоценностей через маркетплейсы. При этом есть определенные сложности по продаже ювелирных изделий через этот канал, которые заключаются в высоких рисках утери дорогих изделий.

9 марта генеральный директор австрийской ювелирной компании Swarovski Алексис Назард заявил, что бренд планирует полный уход из России. Он отметил, что уход компании с рынка будет осуществлен по всем законам. При этом Назард не стал уточнять, когда компания закончит работу на российском рынке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях