Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Операторы связи не захотели делиться информацией об абонентах

РСПП попросил доработать законопроект о системе обмена данных между банками и операторами

close
100%
Depositphotos

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил доработать законопроект, который предполагает запуск государственной системы обмена данными об абонентах между банками и операторами связи. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на резолюцию по итогам заседания комиссии РСПП по связи и IT.

Законопроект предполагает разработку Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА). С ее помощью банки смогут идентифицировать пользователей финансовых услуг по номерам телефонов. Это позволит избежать мошеннических операций с использованием серых сим-карт. Однако данная идея не понравилась никому, в частности, по мнению РСПП, создаются определенные риски для безопасности данных абонентов.

Участники рынка забеспокоились, что операторы должны самостоятельно вести коммерческую деятельность, получать вознаграждение от банков за предоставление сведений и потом передавать им часть вознаграждения. В результате операторы опасаются, что из-за нововведения не смогут заключать прямые контракты с банками.

Источник издания в одном из банков указал на то, что самим кредитным учреждениям без разницы, от кого и как получать сведения. Основной вопрос заключается лишь в ценообразовании. Может случиться так, что единая система станет монополистом на рынке, что лишь увеличит расходы сервиса для банков.

19 мая газета «Коммерсантъ» писала, что Минцифры совместно с крупнейшими отечественными операторами связи подготовили вариант стратегии развития отрасли до 2035 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях