Операторы связи не захотели делиться информацией об абонентах

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил доработать законопроект, который предполагает запуск государственной системы обмена данными об абонентах между банками и операторами связи. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на резолюцию по итогам заседания комиссии РСПП по связи и IT.

Законопроект предполагает разработку Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА). С ее помощью банки смогут идентифицировать пользователей финансовых услуг по номерам телефонов. Это позволит избежать мошеннических операций с использованием серых сим-карт. Однако данная идея не понравилась никому, в частности, по мнению РСПП, создаются определенные риски для безопасности данных абонентов.

Участники рынка забеспокоились, что операторы должны самостоятельно вести коммерческую деятельность, получать вознаграждение от банков за предоставление сведений и потом передавать им часть вознаграждения. В результате операторы опасаются, что из-за нововведения не смогут заключать прямые контракты с банками.

Источник издания в одном из банков указал на то, что самим кредитным учреждениям без разницы, от кого и как получать сведения. Основной вопрос заключается лишь в ценообразовании. Может случиться так, что единая система станет монополистом на рынке, что лишь увеличит расходы сервиса для банков.

19 мая газета «Коммерсантъ» писала, что Минцифры совместно с крупнейшими отечественными операторами связи подготовили вариант стратегии развития отрасли до 2035 года.