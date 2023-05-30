В США заявили о сокрушительном ударе РФ и Китая по доллару

Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по Западу и доллару, стремясь заменить его на другие валюты внутри БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). Такое мнение высказал журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Эксперт отметил, что все больше стран заявляют о намерении отказаться от американской валюты, в частности Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, и делают это при проведении транзакций.

По мнению Морриса, западные СМИ почти не писали об этом шаге со стороны стран-участник БРИКС. Кроме того, увеличившийся размер госдолга США и торговый дефицит сделали доллар менее привлекательным в качестве международной валюты, заметил автор.

При этом Соединенные Штаты продолжают брать деньги в долг у Китая и тратить их на военно-промышленный комплекс, что только ухудшает ситуацию с госдолгом.

«Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США», — сыронизировал Моррис.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в пользу их национальных валют и поддержать усилия Пекина по прекращению доминирования доллара в мировой торговле.