Стали известны потенциальные покупатели активов Decathlon в России

Турецкая компания FLO Retailing (собственник российского Reebok) и ливанская Azadea Group (владелец комплекса Dubai Mall) могут приобрести бизнес французской сети Decathlon в России. Соответствующие переговоры уже ведутся. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке недвижимости и одного из партнеров ритейлера.

По мнению источников, сейчас рассматривается два варианта сделки. Первый – выкуп инвестором всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй – то же самое, но с закрытием части точек. По предварительным оценкам, сделка может быть закрыта не раньше осени. При этом неизвестно, есть ли еще другие потенциальные приобретатели активов Decathlon в России.

При этом компания Decathlon отказалась от долгосрочной аренды тех помещений, где договор можно было расторгнуть без особых штрафов. Один из партнеров Decathlon указал на то, что у организации еще есть запас прочности для того, чтобы выжидать и торговаться.

Эксперты рынка не смогли дать точную оценку всех активов компании. Часть специалистов оценили активы в 3-4 млрд рублей, другие указали на сумму в 8-10 млрд рублей. Однако отметили, что просто недвижимость без франшизы под брендом Decathlon не будет интересна инвесторам.

12 мая замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил журналистам, что французская компания Decathlon не заявляла о планах завершить или продать бизнес в России несмотря на сообщения о продаже нескольких магазинов. Евтухов подчеркнул, что компания продолжает выплачивать аренду и зарплату своим сотрудникам в России.