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Россияне стали реже покупать лапшу быстрого приготовления

«Ъ»: в России спрос на лапшу быстрого приготовления упал на 9,5% год к году

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Depositphotos

В первом квартале 2023 года В России продажи лапши быстрого приготовления сократились в штуках на 9,5% год к году, сообщает «Коммерсантъ».

При этом сообщается, что в денежном выражении продажи этой продукции на 11%, что связано с увеличением средних цен. В материале говорится, что продажи всех продуктов быстрого приготовления за первый квартал в штуках сократились еще заметнее на 12,8% год к году, а в деньгах выросли на 3,9%.

В публикации отмечается, что, как правило, в кризисные периоды рынок продуктов быстрого приготовления обычно растет. Производители полагают, что это объясняется восстановлением спроса после ажиотажа.

По данным газеты, поставщики видят потенциал для роста рынка, но эксперты ожидают сложности с расширением базы потребителей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор осуществляет мониторинг и ведет изъятие из продажи американской лапши быстрого приготовления под брендом Nissin Foods из-за наличия в ее составе генно-модифицированной сои.

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