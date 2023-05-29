Запущен маркетплейс для покупки автомобилей в лизинг

«ВТБ Лизинг» запустил цифровую платформу «Цифровой лизинг», с помощью которой можно выбирать и приобретать автомобили в лизинг в онлайн формате, сообщает пресс-служба банка.

Клиент может найти необходимый для его бизнес-задач автомобиль с помощью телефона или компьютера и получить коммерческое предложение, подписать договор через ЭДО и забронировать машину в дилерском центре.

В каталоге представлено подробное описание каждой модели, ее фотографии и технические характеристики.

«Нам важно идти в ногу со временем, быть максимально технологичными и удобными для своих клиентов, поэтому мы разработали онлайн-платформу с доступным интерфейсом, которая позволяет приобрести автомобиль в лизинг в онлайн-формате максимально быстро и привычно. В дальнейшем мы планируем развивать платформу и расширять маркетплейс», — рассказал генеральный директор «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов.

Официальным партнером маркетплейса на первом этапе развития проекта является крупнейший автомобильный дилер «Автомир».