Стало известно, какие категории МСП смогут рассчитывать на поддержку властей

Минэкономразвития предложило донастроить меры поддержки малого и среднего бизнеса в России в рамках соответствующей стратегии до 2030 года. Минэк предлагает направить меры поддержки четырем категориям МСП, пишет РБК.

По информации издания, Минэк и Корпорация МСП разработали концепцию донастройки для стратегии. РБК ссылается на презентацию к данной концепции, подлинность которой подтвердил источник. На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с президентом «Опоры России» Александром Калининым анонсировал «детальное рассмотрение» стратегии 29 мая. РБК направил запрос в Минэкономразвития и Корпорацию МСП.

Согласно концепции, помощь в рамках стратегии должны получить фирмы, созданные менее двух лет назад, предприятия в стадии роста. Также — компании из приоритетных отраслей экономики, например, обрабатывающего производства, научной и профессиональной деятельности, ИТ и туризма. Еще одна предлагаемая для поддержки категория МСП – те, кто имеет доход от 4 млрд руб. и по сути «вышел» из сегмента малого и среднего бизнеса.

Стратегия поддержки МСП до 2030 года была утверждена правительством в 2016 году. Она в том числе предполагает для МСП меры финансовой поддержки (например, льготные кредиты) и специальные налоговые режимы. По замыслу Кабмина, реализация стратегии к 2030 году позволит увеличить долю МСП в валовом внутреннем продукте в два раза — до 40%, оборот малых и средних предприятий – в 2,5 раза, производительность труда в этом секторе – в два раза. При этом доля обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) должна вырасти до 20%, а доля количества занятых в этой сфере в общей численности занятого населения – до 35%.