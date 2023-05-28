Спикер палаты представителей США рассказал, когда согласует с Байденом соглашение по госдолгу

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в воскресенье, 28 мая, планирует окончательно согласовать с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом все детали соглашения по повышению потолка американского госдолга. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы просто хотим вновь пообщаться, чтобы окончательно согласовать все формулировки и убедиться в том, что обе стороны согласны с тем, что формулировки соответствуют тому, о чем мы договорились в ходе переговоров. И когда мы сделаем это, мы опубликуем его [законопроект]», — заявил Маккарти.

Ранее стало известно, что Белый дом и республиканцы палаты представителей конгресса США на переговорах по предотвращению дефолта в стране достигли принципиальной договоренности по повышению потолка американского госдолга и сокращению бюджетных расходов.

Отмечается, что республиканцы палаты представителей конгресса «достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности».