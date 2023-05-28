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Туристы реже планируют проводить отпуск в России

Travelata.ru: спрос на туры по России в мае упал на 18% год к году из-за роста цен на них

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Shutterstock

Спрос на путешествия по России в мае 2023 года снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование интернет-магазина туров Travelata.ru.

«В 2023 году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны. Но в целом продажи туров на лето по сравнению с 2022 годом увеличились вдвое», — рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев, слова которого привели в компании.

По его словам, цены на отдых внутри России по сравнению с 2022 годом увеличились в среднем на 30%. Поэтому сейчас российские курорты не выдерживают конкуренции с зарубежными, считает Козырев.

В компании уточнили, что чаще всего среди направлений для путешествий в России выбирают курорты Большого Сочи (включает побережье, Красную Поляну, Адлер).

Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на туроператоров, спрос на путешествия за границу в начале апреля вырос до 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло, несмотря на увеличение стоимости туров на фоне падения курса рубля. Так, по сравнению с апрелем прошлого года средний чек на путешествия в Таиланд вырос на рекордные 109%. Вторыми по стоимости туров стали Мальдивы, там средний чек увеличился на 76%. Цены на туры в Турцию выросли на 26%, а в Египет и ОАЭ – на 16%. В апреле спрос на путешествия по России по сравнению с годом ранее вырос на 15%.

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