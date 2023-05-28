Турция воспользовалась международными санкциями в торговле с Россией

Объем экспорта турецких товаров и продукции на российский внутренний рынок достиг рекордной отметки $1,3 млрд по итогам декабря прошлого года. При этом в марте 2022-го этот показатель находился на уровне $1,05 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков статистической службы республики.

«В декабре 2022 году экспорт товаров из Турции в Россию достиг рекордных $1,3 млрд. В марте прошлого года он составлял $1,05 млрд», — говорится в материале.

На увеличение объемов турецкого экспорта в Россию во многом повлияли международные санкции в отношении РФ, введенные западными странами. После торговых ограничений возросло значение параллельного импорта, и Турция стала одним из самых популярных маршрутов для доставки подсанкционных категорий продукции.

27 мая директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Юрий Пилипсон заявил, что Москва рассчитывает на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Анкарой. Турция, на текущий момент, является влиятельным региональным игроком и крупной державой.