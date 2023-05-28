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Украина получила электроэнергию из Румынии в качестве аварийной помощи

Румыния экспортировала электроэнергию на Украину в качестве аварийной помощи

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Unsplash

Украинская энергосистема Украины получила электроэнергию от Румынии в качестве аварийной помощи, сообщили в компании «Укрэнерго».

По информации ведомства, 27 мая с 21.00 до 22.00 для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь у румынской энергосистемы.

«Причиной использования аварийной помощи была нехватка общей мощности украинских электростанций», — отмечается в сообщении в Twitter.

Импорт из Словакии также осуществлялся, однако был незначительным в вечерние часы, указали в компании. В «Укрэнерго» также обратили внимание, что использование аварийной помощи от соседних стран стало возможно благодаря синхронизации работы украинской и европейской (ENTSO-E) энергосистем.

Накануне Министерство энергетики Украины сообщило о возобновлении импорта электроэнергии из Словакии и Молдавии.

В феврале прошлого года Киев отказался от совместной с Россией и Белоруссией энергосистемы. В марте 2022-го президент Украины Владимир Зеленский заявил об завершении объединения украинской и европейской энергосистем.

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