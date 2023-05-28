CNN: соглашение Белого дома и конгресса снимает угрозу дефолта США на два года

Соглашение, позволяющее предотвратить дефолт США, предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета, сообщает телекомпания CNN.

По расчетам минфина, без одобрения конгресса на дополнительные заимствования США могли бы оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства уже к июню.

Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно на уровне нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.

Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти подвердил, что Белый дом и республиканцы в конгрессе достигли принципиального соглашения о повышении потолка долга на два года и ограничении расходов.

Об этом рассказал и Байден. Он заявил, что эта новость предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом.