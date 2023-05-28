Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый рейс

Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс из Шанхая в Пекин

Новый узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер китайского производства C919 совершил свой первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай — Пекин. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По прибытии в аэропорт Пекина самолет проехал через традиционную водяную арку. Билеты на этот перелет продавались за 919 юаней (около 10 тыс. рублей — «Газета.Ru»). Бортовой номер первого коммерческого рейса – B-919A.

C919 — первый китайский магистральный авиалайнер, на нем стоят двигатели производства КНР. Он может вмещать от 158 до 174 мест в зависимости от компоновки салона, дальность полета лайнера до 5,5 тысячи километров. Разработку самолёта начала государственная компания COMAC в 2007 году. Первый C919 был передан в коммерческую эксплуатацию одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков — China Eastern Airlines.

Ранее сообщалось, что российские пассажирские лайнеры МС-21 и SSJ начали оснащать первыми образцами отечественной системы предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ), выступающей аналогом американскому комплексу TCAS.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях