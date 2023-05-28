Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый рейс

Новый узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер китайского производства C919 совершил свой первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай — Пекин. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По прибытии в аэропорт Пекина самолет проехал через традиционную водяную арку. Билеты на этот перелет продавались за 919 юаней (около 10 тыс. рублей — «Газета.Ru»). Бортовой номер первого коммерческого рейса – B-919A.

C919 — первый китайский магистральный авиалайнер, на нем стоят двигатели производства КНР. Он может вмещать от 158 до 174 мест в зависимости от компоновки салона, дальность полета лайнера до 5,5 тысячи километров. Разработку самолёта начала государственная компания COMAC в 2007 году. Первый C919 был передан в коммерческую эксплуатацию одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков — China Eastern Airlines.

Ранее сообщалось, что российские пассажирские лайнеры МС-21 и SSJ начали оснащать первыми образцами отечественной системы предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ), выступающей аналогом американскому комплексу TCAS.