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Оценена идея снизить стоимость ОСАГО для ряда российских автомобилей

Эксперт Крайник: снижение ОСАГО на российские авто повысит спрос на полисы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Снижение стоимости ОСАГО для ряда российских автомобилей может стимулировать спрос на такие машины и на покупку страховки на них. Тем не менее это не скажется на средней цене полиса. Об этом директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник сообщил RT.

По словам Крайника, при реализации предложения спрос средняя цена полиса ОСАГО в стране вряд ли изменится.

«Дело в том, что аварийность на дороге слабо зависит от типа транспортного средства. Основной фактор — тип водителя, который управляет автомобилем, так как страхуется именно ответственность автовладельца», — рассказал он.

Тем не менее полисы будут востребованными, считает Крайник.

«…автопарк российского производства ежегодно стареет. По нашим данным, каждый третий расчет стоимости страховки приходится на автомобили старше 16 лет. Количество отечественных машин в возрасте от 15 до 20 лет постоянно растет», — отметил он.

Также, по словам эксперта, снижение стоимости страховки у одной категории клиентов обязательно приведет к повышению стоимости у другой.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов 22 мая предложил снизить стоимость ОСАГО для ряда российских авто. По его мнению, стоимость «автогражданки» можно было бы уменьшить для отечественных машин, у которых степень локализации их комплектующих превышает 600 баллов.

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