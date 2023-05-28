Байден подтвердил договоренности с Маккарти по госдолгу

Президент США Джо Байден подтвердил, что договорился с конгрессом и в частности с переговорной группой спикера Палаты представителей Кевина Маккарти о предотвращении дефолта, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Байдена.

«Сегодня вечером мы со спикером [Палаты представителей Кевином] Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету <...> И это соглашение — хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии», — заявил Байден.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти подтвердил, что между Белым домом и конгрессменами-республиканцами была достигнута принципиальная договоренность по государственному долгу страны.

Первым информацию о том, что стороны договорились, сообщил портал Punchbowl News.