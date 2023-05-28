Конгресс и Белый дом достигли принципиальной договоренности по госдолгу

Белый дом и республиканцы палаты представителей конгресса США на переговорах по предотвращению дефолта в стране достигли принципиальной договоренности по повышению потолка американского госдолга и сокращению бюджетных расходов. Об этом пишет портал Punchbowl News, ссылаясь на свои источники.

По их информации, республиканцы палаты представителей конгресса «достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности».

25 мая президент США Джо Байден заявил, что американская администрация и конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.

Ранее газета The Washington Post перечислила ключевые события, которые довели госдолг США до $31 трлн. В частности, это войны в Ираке и Афганистане, а также последствия от пандемии коронавируса.