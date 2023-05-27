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Россия и Китай договорились о расширении экономических контактов

Глава Центра бизнеса КНР Ли Яньцзюнь: Россия и Китай расширят экономические контакты

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Mark Schiefelbein/AP

Генеральный директор Китайского международного центра по развитию бизнеса Ли Яньцзюнь заявил, что в ближайшем будущем Россия и Китай значительно расширят экономическое взаимодействие, для этого есть все действующие договоренности и предпосылки. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, КНР интересно вести бизнес не только в крупных российских городах, но и регионах страны, в частности Башкирия представляется очень привлекательным субъектом.

Ли Яньцзюнь рассказал, что провел переговоры с главой Башкирии Радием Хабировым относительно инвестиций, большего присутствия там китайских компаний.

«Мы пришли к мнению, что факторов, которые помешали бы ведению бизнеса в этом регионе, нет. Будем работать», — сказал представитель Китая.

Ранее сообщалось, что представитель КНР призвал Европу видеть в Китае экономическую альтернативу США.

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