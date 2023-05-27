Hill назвала миллиардеров, у которых больше средств, чем у американского Минфина

Гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос обладают состоянием, значительно превышающим объем средств, который остался у Минфина США на сегодняшний день. Об этом пишет The Hill.

На фоне подступающего дефолта к экономике США число миллиардеров, чье состояние выше $49,47 млрд — столько денег осталось у Минфина страны на выполнение обязательств правительства, — увеличилось до 25, отметили в публикации.

По данным издания, которое ссылается на индекс Bloomberg, на первом месте гендиректор LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно с состоянием $189 млрд. Вторую строчку занимает Илон Маск — $179 млрд. Замыкает тройку лидеров Джефф Безос, чье состояние находится на уровне $139 млрд.

26 мая издание Forbes писало, что состояние основателя и генерального директора американской компании Nvidia Дженсена Хуанга всего за сутки подскочило на $6,5 млрд на фоне роста стоимости акций компании.

До этого MarketWatch сообщал, что финансовые резервы министерства финансов США могут закончиться уже к 9 июня 2023 года. При этом резервы средств Минфина США будут на уровне $30 млрд ко 2 июня.