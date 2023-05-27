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Стало известно, в каких странах российский бренд техники Bork откроет свои магазины

«Ведомости»: Bork запланировал открыть первые магазины в ОАЭ, Турции и Узбекистане

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Российский бренд бытовой техники Bork запланировал открыть по одному магазину в ОАЭ, Турции и Узбекистане. Об этом «Ведомостям» заявили источники на рынке недвижимости.

Источники издания указали, что магазины должны открыться в конце этого года или в начале 2024 года. При этом в самой компании Bork решили не комментировать эту новость.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что выход российской компании на новые рынки означает, что узнаваемость бренда будет только расти. При этом инвестиции в один магазин площадью 100 кв. м., вместе с оборудованием и отделкой, должны составить $4 млн.

Аналитики посчитали, что появление российского бренда на рынках дружественных стран является важным шагом для перенастройки закупочных схем. Кроме того, в ОАЭ, Турции и Узбекистане проживает достаточно много выходцев из России, поэтому определенный потенциал для роста у бренда в этих странах есть.

10 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка писала, что намерение властей Казахстана ужесточить контроль параллельного импорта в России может привести к значительному удорожанию бытовой техники, включая холодильники, на внутреннем рынке РФ. В результате позиции руководства центральноазиатской страны стоимость ввоза данной продукции в Россию рискует заметно вырасти.

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