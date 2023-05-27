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«Газпром» сообщил о подаче газа через территорию Украины

«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 40,7 млн куб. м через «Суджу»

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Reuters

«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 40,7 млн куб. м через «Суджу», сообщил журналистам представитель компании, передает ТАСС.

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказал он.

Ранее «Газпром» направил газ в подтвержденном украинской стороной объеме в Европу в размере 37 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

25 апреля офис президента Украины Владимира Зеленского выступил с предложением о запрете прямых поставок российского газа в Евросоюз в обход территории Украины. В документе отмечается, что мера направлена на прекращение использования «Турецкого потока» для поставки российского газа в Европу.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов.

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