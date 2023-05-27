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«Росэнергоатом»: договор на работу на ЗАЭС заключили более 4000 человек

В «Росэнергоатоме» насчитали свыше 4000 человек, заключивших договор на работу на ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Свыше 4000 человек заключили договор с компанией, которая осуществляет эксплуатацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил в интервью ТАСС.

По словам Карчаа, количество персонала составляет порядка 4000 человек. Он отметил, что сейчас на рассмотрении находятся еще примерно 400 заявлений.

Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» заявил, что по содержанию, стилистике и форме украинская пропаганда по отношению к сотрудникам Запорожской АЭС стала примитивнее, значительно агрессивнее и истеричнее. По его словам, это произошло на фоне временного переселения жителей региона на юг Запорожской области.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что не отступит от идеи создания защиты Запорожской АЭС. По его словам, он активно проводит переговоры со всеми сторонами, желающими защитить атомную электростанцию.

Гросси подчеркнул, что защита ЗАЭС будет выигрышной для всех сторон, и добавил, что не собирается отступать до тех пор, пока это не будет достигнуто.

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