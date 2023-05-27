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Байден рассказал о ситуации с госдолгом США

Байден заявил, что он и республиканцы очень близки к договоренности по госдолгу

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден считает, что его помощники и республиканцы в Конгрессе очень близки к договоренности о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается потолка госдолга, все выглядит хорошо. Я очень оптимистично настроен. Я надеюсь, что к полуночи мы узнаем, сможем ли мы достичь сделки», — заявил Байден.

Он добавил, что договоренность «очень близка».

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в следующие 10 лет плата по процентам по государственному долгу страны будет сопоставима с выплатами за последние 83 года. 

До этого министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страна может оказаться в состоянии дефолта не первого, а пятого июня текущего года.

По ее словам,
в течение недели с 5 июня Казначейство США должно произвести платежи и переводы на сумму около $92 млрд, включая ежеквартальные корректировки примерно на $36 млрд в трастовые фонды социального обеспечения.

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