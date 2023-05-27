Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев сорвал ротацию представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. РИА Новости.

«К нам должны были прибыть три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко. Режим Зеленского накануне приезда миссии отдал приказ подвергнуть массированному обстрелу из тяжелых видов вооружений город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут мониторинговой миссии», — сказал он.

Накануне Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины готовят провокацию на Запорожской АЭС для того, чтобы прекратить миссию МАГАТЭ на станции.

Ранее он говорил, что перемещение сотрудников Запорожской атомной электростанции не проводится. Рогов отмечал, что на станции также штатно остаются представители миссии МАГАТЭ, а формат их работы не меняется.

До этого советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал, что для ротации на Запорожскую АЭС прибудут три инспектора Международного агентства по атомной энергии. По его словам, они должны были приехать 25 мая.