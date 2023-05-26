ЦБ отреагировал на сообщения о повышении требований к первоначальному взносу по ипотеке

Банк России не устанавливает требования по размеру первоначального взноса по ипотечным кредитам. Об этом заявили в пресс-службе регулятора, комментируя сообщения СМИ о том, что с 1 июня Банк России якобы повысит требование к первоначальному взносу по ипотеке до 20%.

«Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, это делают сами банки.

26 мая сообщалось, что с 1 июня российские банки начнут поэтапное повышение минимального первоначального взноса по ипотеке. Это следует из сообщения Центробанка. Оно было опубликовано еще в конце марта, но внимание на него обратили только сейчас.

Как говорится в сообщении регулятора, «предусмотрено поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года — 20%, с 1 января 2024 года — 30%».

Также ЦБ отметил, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. Эти надбавки будут применяться в течение года после ввода жилья в эксплуатацию.