Центробанк упрощает взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами

Банк России сообщил, что финорганизации смогут заключать договоры с иностранными банками без легализации документов, которые подтверждают их статус. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Предполагается, что этот шаг позволит упростить процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам.

«Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что указание Банка России зарегистрировал Минюст.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что государство не планирует накладывать какие-либо новые ограничения на валютные сбережения.

До этого сообщалось, что объем валютных вкладов россиян за рубежом в 2022 году превысил внутрироссийские объемы.