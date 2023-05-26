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Путин выступил за изменения регулирования валютного законодательства

Президент РФ Путин выступил за изменения регулирования валютного законодательства России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за изменение регулирования валютного законодательства в стране, призвав уходить от советских атавизмов. Об этом сообщает ТАСС.

«Жизнь совсем уже другая, нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему, хотя стабильность и возврат (валютной выручки экспортерами — «Газета.Ru») — он должен быть. Надо здесь поработать, здесь другие, может быть, механизмы надо использовать», — заявил Путин.

Также он поддержал продление моратория на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с санкциями.

«Согласен полностью, мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что «продлить мораторий точно нужно».

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин на брифинге в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в Нижнем Новгороде заявил, что государство не планирует накладывать какие-либо новые ограничения на валютные сбережения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк России сохраняет приверженность плавающему курсу рубля и считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка только при возникновении угроз для финансовой стабильности.

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